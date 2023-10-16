Один из самых популярных тарифов "Nar" - FULL 6 теперь доступен за полцены для новых абоненты. Желающие оформить подписку на тариф на 1 год получат скидку 50%, оплатив абонентскую плату за 6 месяцев.

Также те, кто хочет оформить подписку на 3 и 6 месяцев, воспользуются скидкой и сэкономят соответственно 30% и 40%.

Специальный скидочный тариф FULL 6 предлагает абонентам 120 разговорных минут, 600 МБ интернета и дополнительно 1 ГБ интернет-трафика для социальных сетей. Для подключения к тарифу достаточно получить новый номер в центрах продаж и обслуживания "Nar".

Остаток бонусов, предоставленных в рамках скидочного тарифа FULL 6, не сгорает, как и во всех остальных тарифах FULL, а переносится на следующие месяцы. Подробнее о FULL 6: nar.az/full-6/.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.