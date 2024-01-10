Представлен мощный геймерский ПК размером с Wi-Fi-роутер

В рамках технологической выставки CES 2024 в Лас-Вегасе тайваньский производитель электроники Asus представил игровой неттоп ROG NUC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Neowin.

Изначально NUC - это мини-компьютеры, которые разрабатывала компания Intel. Летом 2023 года американский техногигант объявил о закрытии бренда. Однако позже Asus и Intel заключили соглашение, в рамках которого первая компания продолжит выпуск устройств NUC.

ROG NUC представляет собой классический NUC, то есть ПК размером с Wi-Fi-роутер на подставке. От привычных устройств новинка Asus отличается агрессивным дизайном, присущим продуктам геймерской линейки ROG.

ROG NUC будет поставляться в двух вариантах. В первом покупатель получит процессор Intel Core Ultra 7 155H и видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060, а во втором Intel Core Ultra 9 185H и Nvidia GeForce RTX 4060. В обоих случаях оперативной памяти может быть до 32 ГБ, в качестве модуля пользовательской памяти можно использовать SSD с коннектором M.2 2280 PCIe Gen4x4.

Asus ROG NUC можно установить как горизонтально, так и вертикально с помощью прилагаемой подставки. На передней панели мини-ПК будет ридер для SD-карт, два порта USB-A и аудиоразъемы. На задней панели - один порт Thunderbolt 4, четыре порта USB-A, порт HDMI, два порта DisplayPort и порт Ethernet 2,5Gig.

На данный момент информации о том, когда будет выпущен Asus ROG NUC и сколько он будет стоить, нет.

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