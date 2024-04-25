Продажи iPhone сократились почти на 20% в Китае

Продажи смартфонов Apple в первом квартале 2024 года в Китае уменьшились почти на пятую часть. Об этом говорится в ежеквартальном отчете аналитической компании Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продажи iPhone на рынке КНР снизились на 19,1%, а доля Apple сократилась с 19,7% до 15,7%. За американским брендом последовали Oppo и Vivo, которые тоже продемонстрировали спад продаж - на 15,5% и 0,4% соответственно.

Наибольший рост в первом квартале 2024 года показала Huawei - 69,7%. Причем эти данные приводятся до выхода флагманской серии Huawei Pura 70, которая, судя по всему, пользуется популярностью на родине. Положительную динамику продаж также показали Honor (11,5%) и Xiaomi (8,6%).

Заместитель директора Counterpoint Research, Итан Ци, подчеркнул восстановление китайского рынка смартфонов, отметив рост продаж на 4,6% по сравнению с последним кварталом 2023 года. Он отметил, что это произошло благодаря скидкам в период празднования китайского Нового года.

Старший аналитик Мэнмэн Чжан в свою очередь отметил, что китайские бренды укрепили свои позиции благодаря бюджетным новинкам, которые популярны среди трудовых мигрантов, возвращающихся домой на праздники.

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