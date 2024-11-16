Открыто новое полезное свойство кальция

Ученые из Университета Кюсю в Японии обнаружили, что кальций играет ключевую роль в процессе удаления мертвых клеток из защитных тканей организма, повышая эффективность работы иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи уточнили, что уровень ионов кальция критически важен для эффективного удаления апоптотических клеток из эпителиальных тканей, образующих защитный слой на поверхности тела и внутренних органов.

Используя генетически модифицированные культуры эпителиальной ткани и современные методы визуализации, ученые обнаружили, что при гибели одной клетки уровень кальция в соседних значительно повышается. Особенно он возрастает в областях мембран, примыкающих к разрушающейся клетке.

Дальнейшие исследования показали, что IP3-рецепторы, белки, регулирующие уровень кальция в клетках, играют важную роль в этом процессе. Блокировка этих рецепторов или удаление соответствующих генов полностью предотвращало выталкивание (устранение) апоптотических клеток. Особенно значительными оказались IP3-рецепторы, находящиеся вблизи десмосом, структур, обеспечивающих прочные соединения между клетками.

По словам ученых, активация IP3-рецепторов вблизи десмосом необходима для запуска сокращения актомиозинового комплекса - группы белков, способствующих изменению формы и движению клеток. Это движение необходимо для того, чтобы дисфункциональные клетки своевременно самоудалялись.

Исследователи отметили, что эффективное избавление от ненужных клеток важно для нормальной работы иммунной системы. Авторы работы добавили, что их открытие в будущем может поспособствовать разработке новых подходов к лечению различных заболеваний, в том числе рака.