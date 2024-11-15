В рамках COP29 состоялся запуск Глобальной платформы в связи с промышленной декарбонизацией

В рамках COP29 состоялся запуск Глобальной платформы по поиску партнеров (Global Matchmaking Platform, GMP) для промышленной декарбонизации.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, платформа реализуется при поддержке первоначального финансирования от Министерства экономического сотрудничества и мер по борьбе с изменением климата Германии.

Отмечается, что платформа открыта для всех развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой.

Ее цель - соединять потребности конкретных государств с глобальной технической и финансовой помощью, способствуя сокращению выбросов в энергоемких и высокоэмиссионных промышленных секторах.

В ходе церемонии запуска заместитель генерального директора и управляющий директор Директората технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития (UNIDO) Цыонг Цзоу отметил, что этот запуск стал возможен исключительно благодаря коллективной поддержке и сотрудничеству множества партнеров, присутствующих здесь сегодня, что позволило достичь этой важной вехи.

"Платформа GMP создана как ключевой механизм сотрудничества для удовлетворения потребностей в инвестициях, передаче технологий и наращивании потенциала", - отметил он.

В свою очередь, парламентский государственный секретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Штефан Венцель отметил, что GMP помогает упрощать и координировать усилия по декарбонизации промышленного сектора.

"Мы убеждены, что GMP является ключевым элементом нашей миссии по сокращению выбросов в промышленном секторе на 90 процентов к 2050 году, что необходимо для достижения целей Парижского соглашения", - подчеркнул он.

А заместитель министра промышленности и технологий Турции Касым Гонуллю сообщил, что страна в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подготовила низкоуглеродную дорожную карту.

"Согласно этим дорожным картам, к 2053 году мы можем добиться сокращения выбросов на 99 процентов в сталелитейной отрасли, на 93 процента в цементной отрасли и на 75 процентов в алюминиевой. Согласно низкоуглеродным дорожным картам, подготовленным в сотрудничестве с ЕБРР, Турции необходимо инвестировать более 70 миллиардов долларов в создание "зеленых" отраслей. Кроме того, предусматривается привлечение инвестиций на сумму более пяти миллиардов евро в зеленую трансформацию, что позволит сократить выбросы на 20 миллионов тонн в год. Мы уверены, что проект станет дополнением к GMP и создаст новые синергии", - отметил он.