Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Законодательного собрания Королевства Тонга лордом Фкафануа Фатафехи.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было подчеркнуто, что вызванные изменением климата проблемы оказывают негативное влияние на все страны, отмечено большое значение глобального сотрудничества в этом направлении.

Во время беседы обсуждались сотрудничество Азербайджана с Содружеством Наций, а также гуманитарная и техническая помощь, оказываемая через эту организацию малым островным государствам.

Отметив, что малые островные государства сталкиваются с климатической несправедливостью, лорд Фкафануа Фатафехи подчеркнул, что изменение климата для них является вопросом безопасности. По его словам, огромное значение имеет помощь таких новых друзей, как Азербайджан, в адаптации к изменениям климата. Гость, кроме того, выразил благодарность за то, что Азербайджан в рамках COP29 отдает приоритет голосам малых островных государств и поднимает их на более высокий уровень. Он выразил надежду, что как COP29, так и обсуждения на парламентской встрече будут продуктивными и внесут значительный вклад в решение проблем, связанных с изменением климата.

Были рассмотрены двусторонние отношения, с удовлетворением упомянуты визит в нашу страну премьер-министра Королевства Тонга и подписание Бакинской декларации.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между нашими парламентами.

На встрече председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обстоятельно проинформировала гостей о положении в регионе, реалиях Азербайджана и работе, которую страна ведет на своих освобожденных от оккупации территориях.