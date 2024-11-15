Президиум COP29 постарался собрать все заинтересованные стороны для достижения прогресса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на пресс-конференции в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Азиатский банк развития объявил, что выделил 3,5 миллиарда долларов на новую программу помощи в борьбе с последствиями стихийных бедствий.

"Банковский сектор Азербайджана активизировался в поддержку справедливого перехода и внес правильные инвестиции для построения политики. Центральный банк Азербайджана ввел новую "зеленую" таксономию для устойчивых инвестиций. Президиум COP29 работал над тем, чтобы собрать все заинтересованные стороны для достижения прогресса", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.