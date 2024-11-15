COP for Hope: На борьбу с изменением климата ежегодно должны тратиться 400 млрд долларов

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - архиепископ Греческой православной архиепископии Зимбабве Серафим Кикотис.

Он сказал Trend, что в 2019 году публиковались материалы о том, что ежегодно на борьбу с изменением климата тратится не менее 100 миллиардов долларов, а сейчас нужно 400 миллиардов каждый год, передает Day.Az.

Кикотис также выразил благодарность азербайджанскому народу за гостеприимство.

"Нас встретили с большим гостеприимством. Спасибо за это. Что касается вопроса об изменении климата, Антониу Гутерриш сказал, что Парижское глобальное соглашение все еще остается на бумаге. Но, как известно, международному сообществу это Парижское глобальное соглашение было представлено 9 лет назад. Также важно, чтобы большие страны совместно действовали для достижения целей. Я не хочу, чтобы наши дети стали жертвами нашей безответственности. Мы надеемся, что лидеры придут к соглашению по важным вопросам, и мы сможем решить, как распределить финансирование в борьбе с изменением климата в Бразилии в следующем году. Мы должны понимать, что люди для жизни нуждаются в природе, а не природа в них", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.