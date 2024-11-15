Инвестиции частного сектора в инфраструктуру "чистой" энергии выросли на 70%.

Об этом сказала министр энергетики США Дженнифер Гранхольм на пресс-конференции в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы видим, как частный сектор инвестирует в экологически чистые энергетические технологии и инфраструктуру экологически чистой энергии. Эти инвестиции выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом", - сказала она.

Министр отметила, что этот прогресс произошел только за последние 4 года. "Все это инвестиции США в расширение использования "чистой" энергии. Стимулы, предусмотренные Актом о снижении инфляции, позволили производителям солнечной и ветровой энергии добавлять в сеть возобновляемую энергию с невиданными ранее темпами. К концу этого года мы добавим в нашу сеть 60 гигаватт "чистой" энергии, что вдвое больше, чем раньше. 70% американцев поддерживают Акт о снижении инфляции", - сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.