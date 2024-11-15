Али Асадов провел обсуждения с председателем Всемирной организации "зеленой" экономики

15 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Всемирной организации "зеленой" экономики Саидом Мохаммедом Аль-Тайером.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было отмечено значение проводимой в Баку COP29, выражена уверенность в принятии на мероприятии важных решений по ускорению "зеленого" перехода в глобальном масштабе.

Была представлена информация о работе, проводимой в направлении расширения "зеленой" экономики, оздоровления окружающей среды, снижения эмиссий парниковых газов, создания зоны "чистых нулевых эмиссий" на освобожденных от оккупации территориях, а также об успешных проектах в сфере возобновляемой энергии.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества, связанные с переходом на "зеленую" энергию.