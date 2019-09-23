Скандал вокруг зампредседателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы, связанный с тем, что тот систематически избивал жену и дочь, нанося им увечья, продолжает будоражить общество, особенно оппозиционный лагерь.

Пока Али Керимли делает все, чтобы оправдать своего зама, не стесняясь подключать к этому своих сетевых троллей, некоторая часть оппозиционеров ополчилась уже на самих фронтистов и их лидеров.

Так, политический активист Эмин Абдуллаев (Милли) снова подверг жесткой критике Гахраманлы и его сторонников, задавшись вопросом: "А за кого и за что мы вообще боремся?"

Эмин Милли призвал арестовать Фуада Гахраманлы. "Политик, годами избивавший свою жену и детей, должен быть арестован. Знавший об избиениях, и державший такого человека своим заместителем "демократ" должен уйти в отставку - если, конечно, они действительно борются за демократию и свободы. Я не могу понять тех, кто удовлетворен отставкой Фуада Гахраманлы. Вы за что боретесь? Вы читали реакцию Али Керимли, Фуада Гахраманлы и других его заместителей на все это? Они даже сейчас защищают Гахраманлы, оскорбляют избитых и тех, кто говорит правду, угрожают им", - написал активист.

Он пошел еще дальше и прямо спросил - вы говорите, вместе с этими людьми вы будете строить демократию?

"С ними можно построить только тоталитарный режим. Они вас всех расстреляют и повесят, если пойдете против их режима. Под моим статусом в Фейсбук, в котором я защищал Сельджан (дочь Гахраманлы - прим. ред.), сделали сотни комментариев, но 800 из них - это оскорбления, которые оставили именно тролли ПНФА, их ругань и угрозы", - написал активист.

Как видно, раскол в лагере оппозиционеров продолжает углубляться. Пока одни выгораживают садиста, избивавшего жену и дочь, другие все жестче критикуют и самого "героя", и стоящего над ним Али Керимли и всех радикалов от ПНФА в целом. Праведный это гнев или банальное желание устранить конкурентов в борьбе за деньги зарубежных спонсоров - неизвестно.

Азер Гасымлы