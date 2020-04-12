https://news.day.az/politics/1222927.html Полад Бюльбюльоглу обратился к находящимся в России азербайджанцам - ВИДЕО
Полад Бюльбюльоглу обратился к находящимся в России азербайджанцам - ВИДЕО
Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу обратился к находящимся в России гражданам Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
В своем обращении посол призывает наших граждан не идти к российско-азербайджанской границе.
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