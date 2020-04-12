Полад Бюльбюльоглу обратился к находящимся в России азербайджанцам

Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу обратился к находящимся в России гражданам Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

В своем обращении посол призывает наших граждан не идти к российско-азербайджанской границе.