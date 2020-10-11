Президент Ильхам Алиев посетит освобожденные от оккупации Гадрут и Джебраил.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, глава государства сказал в интервью телеканалу РБК России 10 октября, отвечая на вопрос "Вы сами собираетесь на эти территории поехать?".

"Безусловно. Когда в 2016 году мы освободили от оккупации Джoджуг Марджанлы, я тогда обратился в наш Комитет по беженцам и вынужденным переселенцам и сказал, что узнайте у жителей этого села, захотят ли они туда вернуться. Потому что прошло много лет, многие из них в Баку, у многих из у них работа, дети, школы, многие из них живут в других регионах Азербайджана. Менять место жительства, тем более туда где все разрушено, не так просто. И вы знаете, через какое-то время мне сообщили, что очередь стоит, очередь. Даже та молодежь, которая никогда там не была, которые родились после. Они все просили побыстрее их туда вернуть. И мы меньше, чем за год отстроили поселок из 150 домов, построили там школу, медицинское учреждение, мечеть, и всю инфраструктуру, провели газ, дороги. Это стало символом нашего возвращения. И когда я туда приехал и увидел лица этих людей, радость, слезы радости на их глазах, я еще раз себе сказал, что мы обязательно вернемся в наши дома. И конечно же, будем восстанавливать с тем, чтобы жизнь эти людей, которые столько лет страдали, многие из них не дожили до этого счастливого дня, они ушли в другой мир с тоской по своим очагам, чтобы те, кто остались хотя бы ту жизнь, которую предстоит им прожить, прожили счастливо, а те кто не дожил, чтобы их душа была в раю", - сказал Президент Ильхам Алиев.