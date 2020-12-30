Как только откроются границы, в Россию хлынут волны обнищавших армян

Уже сейчас известно, что как только откроются границы от пандемии, в Россию хлынут новые и еще более многочисленные партии армянских переселенцев. После второй Карабахской войны десятки тысяч армян уже упаковали чемоданы и ждут удобного момента, чтобы перебраться в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, армяне не хотят жить в Армении, потому что так и не смогли построить цивильное государство на выделенной им Россией территории. Нет у них практики государственного строительства и нет такого генетического кода. "Великой Армении" никогда не существовало - это плод армянской идеологии и народного творчества. Они предпочитают создавать "вторые армянские государства" на территориях соседних стран, пользуясь благами, которые создали другие народы, хотя многие достижения они все равно присвоят и припишут себе.

Россия представляется для армян пространством безграничных возможностей, поэтому процесс роста численности армян в России будет продолжен. Хотя и без того количество армян в России зашкаливает, а если учитывать, что представители этого специфического этноса предпочитают компактное заселение отдельных регионов и областей России, особенно в климатически благоприятных зонах - Краснодар, Ставрополь и т.д., отмечается обязательное проникновение в органы власти и СМИ, поглощение целых сфер экономики и бизнеса, то тенденция на упрочение армян в статусе привилегированного этноса России будет только наращиваться.

После войны армяне и вовсе увязли в своем кризисе - и политическом, и экономическом. Поэтому сейчас в Ереване стали звучать предложения о желании формирования союзного государства с Россией. Хотя все последнее время они неустанно проклинали Россию, называли Россию "варварской страной", с которой им не по пути. А теперь армянская Партия "Альянс" предложила "решить все проблемы армянского народа в максимально сжатые сроки, посредством формирования союзного государства с Россией, с учетом взаимодействия в ЕАЭС и ОДКБ". Об этом на внеочередном съезде партии заявил ее лидер Тигран Уриханян.

"Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет! Это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остается членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведет внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности", - подчеркнул умник Уриханян, которого цитирует симоньяновское "российское" агентство Sputnik.

В общем, армянские политики нашли способ переложить на Россию все армянские проблемы оптом. Уриханян даже не скрывает, что "в нынешних кризисных условиях нужна поддержка России".

То есть, Армения решила перевесить на Россию все бремя своих проблем - и экономических, и политических, и в сфере безопасности. Но Армения - это чемодан без ручки. Это груз, который России не следует на себя взваливать. Все равно предадут, как только восстановятся за счет России. Поэтому они на себя никаких обязательств брать и не собираются, а вот Россия, согласно армяской логике, должна взять на себя весь комплекс проблем и забот по обеспечению Армении и вытягиванию из кризиса этого так и несформировавшегося государства.

Кроме того, Армения сегодня - разоблаченное в своей авантюрной политике и идеологии государство, живущее средневековыми категориями, и наследовавшее идеи фашизма в его армянской версии цегакронизма и нждеизма. Армения токсична, и если Россия сейчас ввяжется в любые армянские авантюры, это негативно отразится на российских интересах и имидже РФ.

Российские политики пока молчат в ответ на "ценные" армянские предложения, но российская аудитория реагирует достаточно эмоционально.

Некоторые авторы распространяют в соцсетях и СМИ эти "радостные" для россиян сообщения, и вот ответная реакция российской аудитории:

mr John Jameson

"Проблема в том, что в России во власти уже давно существует проармянское лобби, которое продвигает проармянские интересы в ущерб населению и интересам РФ. Эти люди никуда из власти уходить не собираються. Поэтому отношение населения к данной проблеме никого не волнует. Пролезли во власть другой страны, они это умеют, а теперь управляют в своих интересах"

Андрей Попов

"Если армяне сами не хотят жить в собственной стране, а селятся в других странах, почему Россия должна быть крайней в решении проблем чуждого нам народа, который недвусмысленно продемонстрировал не так давно своё истинное отношение к России и русскому народу?!"

Александр Семёнов

"Не думаю, что идея реализуется. И армянам это их западные друзья не позволят, и нам это не нужно. По крайней мере, сейчас это привело бы к тому, что пришлось бы принимать на себя внешнеполитические проблемы перессорившейся со своими соседями Армении, и что-то делать с армянскими националистами, которых и в СССР хватало".

Leyla I.

"Конечно, Россия будет содержать Армению. Правят Россией уже давно армяне. Они захватили все высшие органы госвласти в России - Правительство, Госдуму, Следственный комитет, Прокуратуру, СМИ и т.д. То же самое было в Азербайджане, армяне были во времена СССР во всех высших органах власти Азербайджана".

сергей корисов

"Неально, всех их нужно выселять обратно в Армению, независимо от полученного всеми гражданства. Из России вывозятся большие денежные средства, налоги не платятся никакие. Скуплено много недвижимости в России на деньги Сороса, кстати, раздаваемые в Армении."

Владимир Гришаев

"России Армения не нужна. Будучи русским, не вижу никакого смысла сражаться за Армению в то время как армяне из России не едут сражаться за свою страну. Никто не бросил ни одного места на рынке в Москве, и ни одного автосервиса в Сочи. Если армянам Армения не нужна, то русским она зачем? Я считаю, что толку от этой страны для России нет. Отделилась, вот и чудно. Теперь сама... Дружба с Азербайджаном для России ценнее тысячи Армений. К тому же Армения должна быть наказана за антироссийскую политику и риторику".

Алла Маркелова

"Неееееееетттттттт. Надоело!".

И это наш ответ Уриханяну: "Неееееееееееееет!". Армяне, живите с миром в своей стране!