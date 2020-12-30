Очередная провокация Маргариты Симоньян против Азербайджана

Руководимые Маргаритой Симоньян российские медиа продолжают позорить собственную страну - и "старательно" выпускают антиазербайджанские провокации по заказу своей начальницы.

Накануне один из представителей преступного карабахского клана, получивший "должность" в Карабахе Виталий Баласанян представил соплеменникам свои грандиозные планы. В своем интервью военный преступник строил из себя политика и делился "государственными" планами.

Хотя все интервью Баласанян делал реверансы в российскую сторону, Россию он в общем зачете подставил. Страна, выполняющая миротворческую миссию, с подачи Баласаняна оказалась в очень нелицеприятной роли подружки сепаратистов. Не удивительно, что ни одно уважающее себя российское здание не взялось цитировать сепаратиста.

Ни одно, кроме РИА Новости. Руководимый Маргаритой Симоньян ресурс с радостью и неоднократно процитировал Баласаняна, скрупулезно донеся до своих читателей всю ахинею, которую нес сепаратист. И о борьбе с пьянством среди миротворцев, и об установлении "границ", и о "военной реформе". Правда цитировать слова сепаратиста о том, как "армия обороны" совместно с военно-политическим руководством России вернет освобожденные Азербайджаном территории, РИА все же не решилось. Даже при всей любви к "многострадальным" и несмотря на окончание фамилии главреда, это был бы уже перебор.

РИА Новости, называясь российским СМИ, на самом деле всегда являлось чем-то вроде боевого листка армянских сепаратистов. Все, происходившее в самопровозглашенном образовании, ресурс Симоньян освещал в обязательном порядке. А с какой трогательной симпатией подавались корреспонденции о так называемых "выборах" в Карабахе в апреле. В освещении же второй карабахской войны этот ресурс занял однозначно армянскую сторону, безо всяких оттенков.

Так что совсем не удивительно, что РИА рассказывает сегодня со слов Баласаняна о реформах несуществующих вооруженных сил Карабаха. Как же иначе - мама Марго приказала.