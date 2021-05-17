Россия поможет Баку и Еревану в урегулировании на границе в случае просьбы обеих сторон

Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств.

Об этом заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это нормальная ситуация, когда стороны в такой обстановке обращаются к нам за помощью, за содействием, за посредничеством, тем более что опыт у нас есть в контексте разработки заявления от 9 ноября и 11 января. Поэтому если такое обращение поступит со стороны всех участников, а не только от одной из сторон, я имею в виду от Азербайджана и Армении, тогда мы готовы будем оказать то содействие, которое мы можем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Руденко сообщил, что министры иностранных дел стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят 19 мая в Душанбе напряженность на армяно-азербайджанской границе.

"Главы МИД в Душанбе собираются, чтобы обсудить все стоящие на повестке дня вопросы. Я не исключаю, что этот вопрос будет там обсуждаться, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Я думаю, что основная дискуссия состоится в Душанбе на полях встречи министров".