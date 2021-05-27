В Азербайджане меняются правила плавания для рыболовецких судов

В Азербайджане меняются правила плавания во внутренних водах для рыболовецких судов, сообщает Day.Az.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана была обсуждена поправка в закон "О государственной границе Азербайджана".

Информацию о поправке представил депутат Арзу Нагиев.

Он отметил, что согласно предлагаемой поправке, маломерные моторные рыболовецкие суда смогут отплывать от берега на расстояние до 10 морских миль, а другие плавательные средства - до двух морских миль.

"Ранее моторным и безмоторным плавательным средствам, выходящим в море, разрешалось отплывать от берега на расстояние до двух морских миль", - сказал депутат.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.