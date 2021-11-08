https://news.day.az/politics/1401138.html Посольство Пакистана поздравило азербайджанский народ с Днем Победы
Посольство Пакистана поздравило азербайджанский народ с Днем Победы
Посольство Пакистана поздравило азербайджанский народ по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как передает Day.Az, в этой связи посольство поделилось публикацией в Twitter.
"Искренне поздравляем героический азербайджанский народ по случаю 8 Ноября - Дня Победы. Молимся за упокоение душ шехидов, ставших олицетворением слова "герой". С Днем Победы, Азербайджан, пусть она будет вечной!", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре