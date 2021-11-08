Посольство Пакистана поздравило азербайджанский народ с Днем Победы

Посольство Пакистана поздравило азербайджанский народ по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Day.Az, в этой связи посольство поделилось публикацией в Twitter.

"Искренне поздравляем героический азербайджанский народ по случаю 8 Ноября - Дня Победы. Молимся за упокоение душ шехидов, ставших олицетворением слова "герой". С Днем Победы, Азербайджан, пусть она будет вечной!", - говорится в публикации.