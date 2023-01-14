Новая провокация Рубена Варданяна и афоризм Аль Капоне

Автор: Акпер Гасанов

Карабахские сепаратисты пытаются искать черную кошку в темной комнате, несмотря на то, что ее там нет. Задачу перед собой они поставили бесполезную, но бег по полю с граблями, заканчивающийся набиванием большого числа шишек на лбу- древний, традиционный армянский "вид спорта". И в этом мы все в очередной раз убеждаемся ныне, знакомясь с новостями, которые приходят из стана карабахских армян.

Они запустили в СМИ информацию о том, что в ближайшее время пройдут "внеочередные парламентские выборы " в их рядах. Ясное дело, что это будет очередное, не признанное никем в мире цирковое представление. Не первое, замечу. Разница лишь в том, что до 44-дневной войны армянам было легче завозить туда так называемых "наблюдателей" из разных стран мира, рассказывая им сказки о "успехах второго армянского государства".

Победа Азербайджана в 44-дневной войне обнулила огромное число старых армянских мифов. Смешон ныне миф о "непобедимости" армянской армии. Как-то не вяжется он с цифрой в 10.000 дезертиров, что имелись в рядах армянской военщины в ходе той войны. Смешон и миф о каких-либо перспективах самой Армении.

Ее премьер-министр Никол Пашинян, который регулярно делает взаимоисключающие заявления, на этой неделе признал, что РА не в состоянии самостоятельно обеспечить собственную безопасность, что гарантом безопасности Еревана является Россия. Это признание краха политики не только нынешнего или прежнего руководства Армении. Это констатация краха всего мирового армянства.

&quot;Сыртыг Рубо&quot; идет по стопам Сержа Саргсяна: о недовылетивших из аэропорта в Ходжалы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова - ВИДЕО

"Сыртыг Рубо" идет по стопам Сержа Саргсяна: о недовылетивших из аэропорта в Ходжалы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова - ВИДЕО

Там, после сказанного Пашиняном, должны задать самим себе очень простой вопрос: что за государство мы строили на протяжении трех с лишним десятков лет, если в итоге Армения не в состоянии своими силами обеспечить свою безопасность?! И вот на фоне всех этих очевидных вещей, совсем уж нелепо выглядит анонс очередной примитивной провокации от карабахских армян.

Нелепой еще и потому, что тот же Пашинян в прошлом году, в ходе четырехсторонней встречи в Праге, вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая и Карабахский экономический район, включающий в себя и Ханкенди, откуда пока вещают карабахские сепаратисты во главе с московским засланцем Рубеном Варданяном. Который, замечу, также в последнее время сделал кучу лживых и взаимоисключающих заявлений.

"Блокада не стопроцентная, - заявил он в прямом эфире в Facebook. - У нас есть и своя "дорога жизни", которая дает возможность привезти немного лекарств и еды". Что это за дорога, где она проходит- он не уточнил. Но даже сказанного было достаточно, чтобы понять, насколько нелепой была ложь о "гуманитарной катастрофе", звучавшая из Ханкенди, в том числе и из уст Варданяна.

Который видя, что время работает против него, готовит очередную провокацию. По сути, проведение очередного шоу под названием "внеочередные армянские выборы" на азербайджанской земле призваны укрепить личную власть Варданяна и форсировать подготовку к новой войне с Азербайджаном. По своей ли воле Варданян все это затеял или он выполняет указание внешних игроков- вопрос вторичный. Первично то, что Варданян открыто демонстрирует свою неадекватность, неспособность принять и признать очевидные, прописные вещи, реалии.

"Миротворцы должны тут остаться и остаться на десятки лет, обеспечив безопасность в регионе", размечтался он недавно. В реальности же, достаточно просто прочитать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, чтобы понять глупость Варданяна. "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", говорится там.

Азербайджан уже не раз говорил о том, что не намерен продлевать срок пребывания российских миротворцев в зоне их временной дислокации. Этого достаточно для реализации данного пункта трехстороннего заявления. Проще говоря, в апреле 2025 года Азербайджан официально уведомит Россию и Армению на сей счет. После чего, в ноябре 2025 года российских миротворцев на нашей земле не будет.

С другой стороны, вполне возможно именно потому и торопится Варданян, устраивая очередную провокацию с "выборами" в Карабахском экономическом районе Азербайджане. Он вынуждает нашу страну воспользоваться своим правом на проведение антитеррористической операции. И ни одно государство в мире не посеет что-то сказать против этого. Потому, что Варданян и его кураторы демонстрируют откровенно вражеский подход. А врагам нигде и никогда пощады не было. К врагу везде и всегда было иное отношение. То, о котором однажды сказал Аль Капоне: "Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу."