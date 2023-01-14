Новая провокация Рубена Варданяна и афоризм Аль Капоне

Автор: Акпер Гасанов

Карабахские сепаратисты пытаются искать черную кошку в темной комнате, несмотря на то, что ее там нет. Задачу перед собой они поставили бесполезную, но бег по полю с граблями, заканчивающийся набиванием большого числа шишек на лбу- древний, традиционный армянский "вид спорта". И в этом мы все в очередной раз убеждаемся ныне, знакомясь с новостями, которые приходят из стана карабахских армян.

Они запустили в СМИ информацию о том, что в ближайшее время пройдут "внеочередные парламентские выборы " в их рядах. Ясное дело, что это будет очередное, не признанное никем в мире цирковое представление. Не первое, замечу. Разница лишь в том, что до 44-дневной войны армянам было легче завозить туда так называемых "наблюдателей" из разных стран мира, рассказывая им сказки о "успехах второго армянского государства".

Победа Азербайджана в 44-дневной войне обнулила огромное число старых армянских мифов. Смешон ныне миф о "непобедимости" армянской армии. Как-то не вяжется он с цифрой в 10.000 дезертиров, что имелись в рядах армянской военщины в ходе той войны. Смешон и миф о каких-либо перспективах самой Армении.

Ее премьер-министр Никол Пашинян, который регулярно делает взаимоисключающие заявления, на этой неделе признал, что РА не в состоянии самостоятельно обеспечить собственную безопасность, что гарантом безопасности Еревана является Россия. Это признание краха политики не только нынешнего или прежнего руководства Армении. Это констатация краха всего мирового армянства.

Там, после сказанного Пашиняном, должны задать самим себе очень простой вопрос: что за государство мы строили на протяжении трех с лишним десятков лет, если в итоге Армения не в состоянии своими силами обеспечить свою безопасность?! И вот на фоне всех этих очевидных вещей, совсем уж нелепо выглядит анонс очередной примитивной провокации от карабахских армян.

Нелепой еще и потому, что тот же Пашинян в прошлом году, в ходе четырехсторонней встречи в Праге, вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая и Карабахский экономический район, включающий в себя и Ханкенди, откуда пока вещают карабахские сепаратисты во главе с московским засланцем Рубеном Варданяном. Который, замечу, также в последнее время сделал кучу лживых и взаимоисключающих заявлений.

"Блокада не стопроцентная, - заявил он в прямом эфире в Facebook. - У нас есть и своя "дорога жизни", которая дает возможность привезти немного лекарств и еды". Что это за дорога, где она проходит- он не уточнил. Но даже сказанного было достаточно, чтобы понять, насколько нелепой была ложь о "гуманитарной катастрофе", звучавшая из Ханкенди, в том числе и из уст Варданяна.

Который видя, что время работает против него, готовит очередную провокацию. По сути, проведение очередного шоу под названием "внеочередные армянские выборы" на азербайджанской земле призваны укрепить личную власть Варданяна и форсировать подготовку к новой войне с Азербайджаном. По своей ли воле Варданян все это затеял или он выполняет указание внешних игроков- вопрос вторичный. Первично то, что Варданян открыто демонстрирует свою неадекватность, неспособность принять и признать очевидные, прописные вещи, реалии.

"Миротворцы должны тут остаться и остаться на десятки лет, обеспечив безопасность в регионе", размечтался он недавно. В реальности же, достаточно просто прочитать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, чтобы понять глупость Варданяна. "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", говорится там.

Азербайджан уже не раз говорил о том, что не намерен продлевать срок пребывания российских миротворцев в зоне их временной дислокации. Этого достаточно для реализации данного пункта трехстороннего заявления. Проще говоря, в апреле 2025 года Азербайджан официально уведомит Россию и Армению на сей счет. После чего, в ноябре 2025 года российских миротворцев на нашей земле не будет.

С другой стороны, вполне возможно именно потому и торопится Варданян, устраивая очередную провокацию с "выборами" в Карабахском экономическом районе Азербайджане. Он вынуждает нашу страну воспользоваться своим правом на проведение антитеррористической операции. И ни одно государство в мире не посеет что-то сказать против этого. Потому, что Варданян и его кураторы демонстрируют откровенно вражеский подход. А врагам нигде и никогда пощады не было. К врагу везде и всегда было иное отношение. То, о котором однажды сказал Аль Капоне: "Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу."