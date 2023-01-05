"Сыртыг Рубо" идет по стопам Сержа Саргсяна: о недовылетивших из аэропорта в Ходжалы

Автор: Акпер Гасанов

Показательно лишенный российского гражданства московский засланец в Карабахский экономический район Азербайджана, олигарх Рубен Варданян, более известный в нашей стране, как "Сыртыг Рубо", день и ночь занят поиском выхода из того тупика, в который он загнал сам себя и карабахских сепаратистов, наивно поверивших в иллюзию.

Совершенно очевидно, что главная цель Варданяна на данный момент- далее заниматься грабежом природных ресурсов Азербайджана в Карабахском экономическом районе нашей страны, где расположены золоторудное месторождение "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли". Ведь прибыль от этих незаконных действий составляют львиную долю доходов карабахских сепаратистов.

Реализовать такой план у него не получается потому, что Азербайджан потребовал проведения мониторинга на своей законной территории, на указанных выше месторождениях. Ясное дело, что мониторинг этот должны проводить азербайджанские специалисты, представители Министерства экологии нашей страны. Но, российские миротворцы не позволяют проводить мониторинг.

Против чего и выступают азербайджанские активисты. Они проводят пикет на трассе Шуша-Ханкенди, выступая против действий российских миротворцев, перекрывших Лачинский коридор и препятствующих проведению мониторинга на месторождениях "Гызылбулаг" и "Демирли". Но, "Сыртыг Рубо" попытался использовать всю эту ситуацию с пользой для себя.

Он начал информационно-политическую специальную операцию (ИПСО), целью которой было извращение сути и последствий происходящего ныне в Ханкенди. Мировое армянство, используя проверенных и ангажированных политиков, общественных деятелей и журналистов в разных странах мира, поддержала напев Варданяна про "гуманитарную катастрофу" в Ханкенди.

Кто только не написал на эту тему лживых статей, кто только не сделал лживых заявлений? Толк от них нулевой. Потому, что Азербайджан пропускает гуманитарные грузы, машины "Скорой помощи". Потому, что сами карабахские сепаратисты постят в соцсетях фото со своих праздничных столов. Потому, что Азербайджан все прекрасно просматривает и может легко доказать, что никакой "гуманитарной катастрофы" в Ханкенди и близко нет.

А рудники, тем временем, уже не работают. И именно это беспокоит "Сыртыга Рубо". Который решил выкинуть новую фортель. "Мы уверены, что открытие воздушного коридора - это решение, которое действительно может кардинально изменить ситуацию", завил Варданян в беседе с корреспондентом Новости Армении.

Он уже выяснил, что Ходжалинский аэропорт готов принимать самолеты средних размеров. "Это скорее политический вопрос. Большое значение будет иметь давление со стороны международных организаций, стран Европы и США. В этой ситуации единственным решением, которое позволит нам жить в нормальных условиях в зимние месяцы, является возможность открытия воздушного моста", - отметил Варданян.

Это игнорирование международного права и существующих реалий, открытая попытка провокации с его стороны. Потому, что есть Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая всегда четко заявляла о недопустимости использования Ходжалинского аэропорта. И Варданян не может этого не знать.

Не может он не знать и того, что ICAO поддерживает все резолюции, принятые Совбезом ООН в связи с оккупацией Нагорного Карабаха. Что попытки в одностороннем порядке что-то предпринять в аэропорте Ходжалы без разрешения азербайджанской стороны оцениваются как нарушение Чикагской конвенции о гражданской авиации и международных правовых норм.

"Сыртыг Рубо" наверняка обо всем этом знает. Как и о том, что Армения, по итогам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи, признала территориальную целостность Азербайджана. Включая, естественно, и Карабахский экономический район, то есть и Ханкенди, откуда вещает Варданян.

Он не может не понимать, что и воздушное пространство принадлежит Азербайджану, поэтому его использование кем-либо нашего воздушного пространства, аэропорта в Ходжалы, без согласия официального Баку, невозможно. А официальный Баку на это согласие не даст. Так что, останется "Сыртыг Рубо" в дураках. Не он первый, не он последний среди армянских провокаторов.

Помнится, третий президент РА Серж Саргсян и вовсе обещал стать первым пассажиром самолета, который вылетит из аэропорта в Ходжалы. Вылетел Саргсян в итоге, только с поста главы армянского государства. Варданян к этой должности стремится изо всех сил. И роль "спасителя" карабахских сепаратистов является первым актом в расписанном для него спектакле. Только вот роль эта "Сыртыгу Рубо" не удалась. Он провалился. Ему ничего уже не поможет. Даже предложение открыть для карабахский сепаратистов "подземный коридор".