Судьба засланца: "Сыртыг Рубо" и самоудовлетворение в Ханкенди

Автор: Акпер Гасанов

В этот день, 10 декабря, произошло немало действительно важных событий. К примеру, в 1520 году Мартин Лютер публично сжёг папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви. Или вот Миссиссиппи 10 декабря 1917 года стал 20-м штатом США. В 1901 году в этот день были вручены первые Нобелевские премии. А еще, 10 декабря, но 1997 года скончался прекрасный азербайджанский футболист Анатолий Банишевский.

Все эти события, безусловно, стоят намного выше того балагана и примитивной клоунады, что ныне устроили в Ханкенди в связи с очередной годовщиной провокации, имевшей место 10 декабря 1991 года, когда состоялся "референдум" о "независимости Нагорно-Карабахской Республики". Напомню, что "референдум" был проведен без согласия Азербайджанской Республики и не признан на международном уровне государствами-членами ООН.

Соответственно, все это мероприятие априори по своему смыслу и содержанию было чем-то вроде объявления себя "Наполеоном" очередным пациентом психоневрологического диспансера. Но нужно же карабахским сепаратистам, в условиях отсутствия признания их всем миром, заниматься самоудовлетворением! Раньше, в годы оккупации 20% территории Азербайджана, они привозили в Ханкенди и Шушу иностранцев, готовых за деньги наблюдать за этим процессом. Но по итогам 44-дневной войны карабахским сепаратистам остается лишь любоваться в зеркало на то, что они сами с собой вытворяют.

И мы бы не стали обращать на это постыдное действо никакого внимания, если бы вычлениться не решил засланец из России, армянский бизнесмен Рубен Варданян, незаконно пребывающий на территории азербайджанского города Ханкенди. Мы уже указывали, что он является гордым носителем погоняла "Сыртыг Рубо". И каждый раз, когда Варданян напоминает о себе, он доказывает справедливость его именования именно таким образом.

На сей раз "Сыртыг Рубо" решил произнести тост. Сам он считает это речью, но в реальности это был не более, чем застольный тост и тутовая водка была бы важным атрибутом в этот момент. Потому, что Варданян пытался выжать из себя слезу. Он, подчеркну, в 1991 году был даже не в Армении, а в России, где занимался продвижением только что созданной компании "Тройка Диалог". Но теперь он - московский засланец, который занимается примитивной клоунадой на территории входящего в Карабахский регион Азербайджана городе Ханкенди.

И в этом статусе "Сыртыг Рубо" решил пролепетать о том, что "на протяжении трех десятилетий народ "арцаха" продолжает борьбу и требует, чтобы международное сообщество, а также Азербайджан уважали и признавали его право на самостоятельную жизнь". После этой дичи стоило ждать фразы: "Так выпьем же за то, чтобы наши фантазии совпадали с реалиями".

Но, Варданян этого не произнес. Он предпочел жонглировать терминами "арцах" и "степанакерт", существующими только в мечтах карабахских сепаратистов. Тут не грех напомнить, что исконное название города, откуда произнес свой тост Варданян- это Ханкенди. А "степанакертом" он был назван в советское время, в честь одного из 26 бакинских комиссаров Степана Шаумяна. Которого, кстати, в итоге, не нашли в общей могиле комиссаров.

В любом случае, нелепость ситуации более, чем абсурдна. Карабахские сепаратисты именуют азербайджанский город Ханкенди именем одного из символов рухнувшей империи под названием СССР, "переобувшегося" в коммуниста бывшего дашнака. С таким же "успехом", они могли и древний азербайджанский город Иреван переименовать в "варданакерт". В честь "Сыртыга Рубо", который сейчас активно разминается перед выходом на армянское политическое поле в качестве претендента на власть в РА.

Пока до этого не дошло, но это армянский политический зоопарк, обитатели которого способны на любые прыжки, кульбиты, выкрутасы. Вот и "Сыртыг Рубо" заявил, что увидел в глазах армянского населения Ханкенди " их настойчивость, их неиссякаемое желание жить на своей земле". Как бы никто и никогда не мешал армянам Ханкенди жить по законам Азербайджана- советского или независимого. Официальный Баку и сейчас заявляет, что готов предоставить армянам Карабаха права, которыми обладают другие граждане Азербайджана.

Но они же хотели и хотят совсем иного. Они хотели и, как это не нелепо звучит, по сей день хотят отделиться от нашей страны. Причем, захватив наши земли. А это называется сепаратизм, оккупация чужих территорий. Так все это видится для всего мира. И даже официальный Ереван уже не в силах ничего сделать. Особенно, после четырехсторонней встрече в Праге.

По итогам которой было заявлено, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках границ стран по состоянию на 1991-й год. Проще говоря, Армения официально признала, что все те земли, что она более четверти века держала под оккупацией, являются азербайджанскими. В том числе и Ханкенди, откуда пока озвучивает свои тосты "Сыртыг Рубо". Не знать о новых реалиях он не может. Но- судьба у него такая- быть засланцем.