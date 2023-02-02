Сахиба Гафарова встретилась с руководителем межпарламентской группы дружбы Индонезия-Азербайджан

Сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Индонезия-Азербайджан Палаты представителей Республики Индонезия Мухаммадом Игбалом, находящейся с визитом в нашей стране.

Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.