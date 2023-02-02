https://news.day.az/politics/1534309.html Сахиба Гафарова встретилась с руководителем межпарламентской группы дружбы Индонезия-Азербайджан - ФОТО
Сахиба Гафарова встретилась с руководителем межпарламентской группы дружбы Индонезия-Азербайджан - ФОТО
Сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Индонезия-Азербайджан Палаты представителей Республики Индонезия Мухаммадом Игбалом, находящейся с визитом в нашей стране.
Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
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