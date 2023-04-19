Сахиба Гафарова проинформировала польского коллегу о нарушении Арменией своих обязательств

Азербайджан выдвинул состоящее из 5 принципов предложение по определению границ и нормализации отношений с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем польского Сейма Эльжбетой Витек в рамках официального визита в Республику Польша.

"Мы хотим смотреть в будущее, достичь мира, выстроить нормальные соседские отношения. К сожалению, мы все еще являемся свидетелями нарушения Арменией своих обязательств, провокаций на границе и на суверенных территориях Азербайджана, попыток обмануть международное сообщество ложной информацией. Армении следовало бы осознать необходимость выполнения взятых ею на себя обязательств, демонстрации конструктивного подхода и нормализации отношений на основе уже упомянутых принципов - ведь это единственный способ достичь мира и стабильности в регионе", - отметила Сахиба Гафарова.