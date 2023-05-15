Автор: Эльчин Алыоглу

Москва, ночные Чистые Пруды, прозрачное небо. По парку идет вальяжно одетая Маргарита Симоньян, лицо дамы густо накрашено, щетина на подбородке придает ей намеки на флер отчаянной индивидуальности, профайлинга и набора тонких душевных терзаний. Навстречу одной из наиглавнейших пропагандисток выходит компания подгулявших имяреков. Имяреки пьют, курят, матюгаются и ведут беседы с низкой гражданской позицией и социальной ответственностью.

- Псс, женщина, не хотите ли поговорить с нами о выборах в Турции? - агрессивно спрашивают они.

- Не хочу, и вам не советую, - придав лицу мудрые штрихи, а глазам осмысление глубинных космических процессов, отвечает Люся. - Этот нарратив сугубо персонален.

- Ах так, ты оказывается, своевольна! - догадываются имяреки. - В таком случае, подвергнись-ка остракизму и нашему гневному неприятию!

Сказав это, один из имяреков, самый гадкий, с отвратительной улыбкой хватает Маргариту Симоньян за нос и заглядывает ей в глаза, наслаждаясь своей дремучей неинформированностью. Маргарита иронически улыбается и неожиданно бьет его локтем в лицо, дуговым ударом ноги с разворота сносит еще троих, срывает с себя парик и бросает в лицо четвертому, таким образом ослепляя его и делая легкой добычей. Без парика имяреки сразу узнают ее - это не кто иной, как отвратный до икоты Тигран Коесаян, ведущий "Международной пилорамы" и по совместительству муж Маргариты.

... Когда ночь окутывала Москву своим черным покрывалом, а простые смертные боролись с бессонницей и ночными кошмарами, Маргарита Симоньян читала написанной ей же самой очередную главу душещипательного романа с захватывающим названием "Как смелая Марго для Родины старалась", где, как всегда, восхвалялись ее ум, прозорливость, интеллект и самое главное, то, что она чуть ли не одна борется с вашингтонским обкомом, коллективным Западом и вселенской Сатаной во многих проявлениях и лицах.

Ведь сведущие люди утверждают, что в ее рабочем кабинете есть тайный проход в мир армянской диаспоры. Чтобы пройти сквозь эту невидимую дверь, Маргарита прикладывала голову к гладкой поверхности стола, и волшебство начиналось. Она оказывалась в исключительном месте, где диаспорные планы и интересы царили беспрепятственно.

Там она встречала представителей той самой диаспоры, веселым вихрем вращалась среди денежных армян и не очень богатых, но падких до подношений аналитиков, экспертов и прочей братии - естественно, что все они имели фамилии с трескучим окончанием "ян".

Только некоторые из них грустно "ов"ничали, ибо знали, что истинный армянин, хоть и будет всячески камуфлировать свою фамилию, но суть не поменяет.

Это, конечно, были грезами Симоньян, хотя ее реалии так отталкивающе, что любые иносказания покажутся прямолинейным пересказом нудного документального фильма о жизни пернатых в Галапагосских островах.

Маргарита Симоньян якобы "мечтает о судьбе России", но на самом деле ее интересы куда более земные и мирские. Находясь на телеэкранах, она демонстрирует свою "ярость", которую можно описать как примитивную пропаганду, нацеленную на то, чтобы защищать свои личные интересы и планы диаспоры, к которой она принадлежит.

Ее речи похожи на бурчание бобра, который постоянно грызет кору дерева, и она говорит так, будто ей не нужно делать никаких усилий, чтобы доказать свою точку зрения. Но, как говорят, каждый бобер имеет свою причину, и у Маргариты Симоньян своя миссия, которую она исполняет со всей возможной решительностью.

Она борется за свои желания и интересы диаспоры, в которую она входит, и использует свое влияние и знания, чтобы продвинуть свою повестку дня.

Маргарита Симоньян - это настоящая боброедка, грызущая кору дерева России. Она является яростной, но весьма примитивной пропагандисткой, которая работает в интересах своей диаспоры и добивается своих целей любыми способами. Но не будем забывать, что за всей ее громкой болтовней скрывается плохая скрытая ненависть не только к Турции и Азербайджану, но и всему тюркскому этносу.

Ее приемы неумолимо напоминают давно забытую школьную эру, когда простые трюки и уловки считались эффективными средствами убеждения. Как клоун в цирке, Маргарита Симоньян выкладывает перед нами карты, которые можно разглядеть уже насквозь. Она уверена, что мы попадемся на ее удочку, но на самом деле она лишь играет с нашими ожиданиями и надеждами.

Ее примитивные и косные риторические приемы, и упрощенные суждения вызывают искренний смех у тех, кто осознает, что мир не является черно-белым и сложные проблемы требуют глубокого понимания и разностороннего подхода. Маргарита Симоньян, однако, предпочитает оставаться на поверхности и использовать свою риторику для убеждения, а не для исследования истины.

Такова Маргарита Симоньян - олицетворение противоречий, лжи, двурушничества и комедии ошибок. Ее действия и убеждения могут показаться странными и забавными, но в то же время они напоминают о важности критического мышления и способности видеть за фасадом.

Ведь ей ли не знать, что Турция - осевое государство, которое обладает политическими, экономическими, военными и другими активами, нужными всему миру. Любое существенное изменение в альянсах или партнерствах с такими государствами может иметь серьезные последствия для безопасности баланса сил и ситуации в мировой политике.

И многое внутри НАТО зависит от политики официальной Анкары, которая придерживается прагматичной и сбалансированной модели поведения, не делая резкого крена в сторону Запада. Турецкий фактор очень важен для Запада в вопросах логистики и транспортировки нефти и газа, ведь Турция - логистический и газовый хаб. Кроме того, она играет важную роль в регулировании миграционных потоков.

Кроме того, на фоне введения западных санкций Турция не отворачивается от России, а, наоборот, развивает сотрудничество, в котором заинтересованы и в Москве, и в Анкаре.

Коллективному Западу не нравится Эрдоган, "непослушный" лидер, который не делает то, что от него просят. Он может не поддаваться давлению, потому что понимает значимость своей страны для США. Им нужен более податливый, сговорчивый глава государства, который мог бы быть частью западного миропорядка. Поэтому Западу важно, чтобы победил Кылычдароглу.

Но Марго все нипочем.

Она, "самая русская" армянка, которая якобы заботится о судьбе России, но на самом деле преследует свои собственные шкурные армянские интересы. Какая замечательная аллегория нашего времени! Ее любовь к кандидату в президенты от шестипартийного альянса турецкой оппозиции Кемалу Кылычдароглу вместо нынешнего главы турецкого государства Реджепа Таййипа Эрдогана - настоящий шедевр безумия.

Она действительно, яркий пример того, как армяне везде, всюду и всегда ставят свои интересы выше интересов страны, в которой они живут. Что им геополитика, стабильность и дружба между нациями, когда есть собственные армянские интересы! Ну, а насчет России - это всего лишь второстепенная подробность.

И действительно, давайте задумаемся, какие секреты и информацию Маргарита Симоньян может передать турецкой оппозиции и западным кураторам, чтобы помочь им в их неблагородной борьбе против Эрдогана?! Ведь у нее есть доступ к различным сведениям, и кто знает, может она готова пожертвовать даже национальными интересами России ради своей армянской агенды. Кто знает, может быть, следующим шагом будет раздача тайных досье о турецких политиках?

Кто знает, может быть, это все дело армянских вещей