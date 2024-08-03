МИД призвал граждан Азербайджана немедленно покинуть Ливан

Учитывая стремительно меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, где расположен Ливан, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Ливан без особой необходимости, а гражданам, проживающим или находящимся в поездке в этой стране, как можно скорее покинуть ее.

Об этом Day.Az сказали в МИД Азербайджана.

В то же время гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Ливане, следует соблюдать правила безопасности, не посещать места массового скопления людей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!