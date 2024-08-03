https://news.day.az/politics/1679532.html МИД призвал граждан Азербайджана немедленно покинуть Ливан
МИД призвал граждан Азербайджана немедленно покинуть Ливан
Учитывая стремительно меняющуюся ситуацию с безопасностью в регионе, где расположен Ливан, гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Ливан без особой необходимости, а гражданам, проживающим или находящимся в поездке в этой стране, как можно скорее покинуть ее.
Об этом Day.Az сказали в МИД Азербайджана.
В то же время гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Ливане, следует соблюдать правила безопасности, не посещать места массового скопления людей.
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