Автор: Мехти Ахмедзаде

Спустя несколько дней после жестких обвинений свой адрес, лидер парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен никак не может угомониться и контролировать свой гнев. В порыве ярости они недавно дала интервью одному из французских СМИ, где из кожи вон пыталась оправдать свои провалы, чтобы не потерять свое кресло.

"Я возмущена, возмущена ", - изрекла она изданию JDD.

Хотя чему возмущаться? Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

Что произошло?

Прокуратура Парижа запросила приговорить лидера парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы (из них три условно), по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Обвинение также требует оштрафовать партию на два миллиона евро. Напомним, что ранее Ле Пен уже была приговорена к выплате 330 тысяч евро Европарламенту.

Если суд согласится с обвинением, 56-летняя Ле Пен не только сядет на два года в тюрьму, но также не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, поскольку ей будет запрещено занимать государственные должности в течение срока приговора. Причем, прокуратура требует, чтобы запрет занимать госдолжности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию.

Дело о хищении средств Европарламента было возбуждено в 2015 году, когда прокуратура начала расследование. Появились подозрения, что представители "Национального фронта", как называлась в то время партия Ле Пен, незаконно наняли "на работу" 20 сотрудников ЕП. Эти лица, получая зарплату в ЕП, работали на НФ. В 2018 году Суд Европейского Союза вынес решение по аналогичному делу и приговорил Ле Пен и его соратника Брюно Гольниша к выплате 330 тысяч евро.

Процесс по делу партии Ле Пен начался в конце сентября. Помимо самой Ле Пен в хищении подозреваются более 20 представителей партии. Обвиняются они в хищении средств Евросоюза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до 10 лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 миллионов евро. Скрытое финансирование партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП означает, что партия устраивала людей на должности помощников своих депутатов, однако работали они не на тех, за кем значились, а лично на руководителя партии. То есть, зарплату этим чиновникам платил Европарламент, но делами парламентариев они не занимались, а обслуживали мадам Марин. Так, стало известно, что по такой схеме почти двадцать лет работал некто Тьерри Легье, официально значившийся ассистентом депутата, а в реальности служивший телохранителем Марин Ле Пен.

Что говорит сама Ле Пен?

Как пишет издание JDD, оглашенный приговор превзошел все ее самые худшие ожидания из-за предвыборной гонки в 2027 году.

"Есть страны, где люди не имеют права голосовать, а также страны, где кандидатам не разрешается баллотироваться", - изрекла она, считая, что обвинения не имеют за собой здравого смысла.

По словам Ле Пен, приговор оказался слишком "жестоким", потому что это решение "имеет международный отклик и ослабляет голос Франции". А то до этого момента у Парижа разве все было хорошо? Рейтинг Макрона уже несколько раз успел пробить дно. Позиция Франция по некоторым международным вопросам поставила страну в неловкое положение, о чем говорят и в самой Европе. Это мы еще не говорим о неоколониальной политике Парижа, который эксплуатирует страны Африки ради выгоды. Макроновская Франция нарушает права африканцев и постоянно сует свой нос туда, куда не следует, в частности, в процессы на Южном Кавказе. Французы испортили отношения с Азербайджаном, вооружая Армению и подталкивая ее к невозможному реваншу.

"Независимая прокуратура, которая выдает такие требования, мешает поверить в позицию Франции, когда она утверждает, что преподает уроки демократии остальному миру".

То есть Ле Пен абсурдно утверждает, что это правоохранительные органы подрывают имидж страны, а не действия почти всех французских политиков. Или может нарушение прав человека в Африке является уроком демократии?!

Сколько бы ни вопила Ле Пен, очевидно, что она все еще пытается ухватиться за кресло, несмотря на политически смертный приговор.

"Некоторые люди думают, что меня будет легче обойти, чем бороться со мной по существу ", - говорит она.

В истеричном интервью она еще и пытается намекнуть, что это все некая "подстава" от ее оппонентов, которые "хотят от нее избавиться", потому что "не могут обойти".

Ну-ну.

"Я мать, честная женщина, рассеченная десятилетиями, и с меня требуют 300 тысяч евро. Почему мне грозит тюрьма? Когда человек знает, что невиновен, все давит на него. Если целью было деморализовать меня и отвлечь от политических действий, идея провалилась. Все совсем наоборот. Я не позволю никому уничтожить судьбу четырнадцати миллионов избирателей", - истерит она французскому СМИ.

0 доказательств правоты

Судя по истерике, отсутствию в статье каких-либо доказательств, можно сделать вывод, что Ле Пен все-таки деморализована. Уверенный в себе политик, а тем более кандидат в президенты, при первой же возможности предоставил журналистам факты, опровергающие обвинения. Но то, что мы видим - это болтовня на эмоциях. Следствие разберется, кто виноват, а кто нет.

В итоге, происходящее с Марин Ле Пен и её партией наглядно показывает, насколько глубоко французская политика погрязла в грязи коррупции и безответственности. Что Макрон, что оппозиция настроены лишь на том, чтобы остаться у власти или прийти к ней. Обвинения в хищении средств Евросоюза и фиктивном найме сотрудников лишь подтверждают, что даже те, кто громко заявляет о защите национальных интересов, на самом деле преследуют собственные выгоды, не гнушаясь незаконными методами.

Ле Пен выбрала путь истеричных обвинений и попыток переложить вину на оппонентов и правовую систему. Её реакция не только не убеждает никого в её правоте. Франция, которая когда-то была символом демократии и верховенства закона, сейчас утопает в скандалах и политических интригах. Вместо решения насущных проблем и служения народу, политики заняты борьбой за власть и личное обогащение. Такая ситуация не только дискредитирует саму идею демократии, но и ставит под угрозу будущее страны.

Настало время признать, что французская политическая система нуждается в глубокой очистке и реформировании. Без решительных действий и ответственности со стороны тех, кто находится у власти, Франция рискует окончательно потерять своё влияние и уважение на мировой арене. Французское общество заслуживает лидеров, которые ставят интересы народа выше собственных амбиций и готовы честно служить своей стране.