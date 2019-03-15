Будучи гостьей передачи Səni axtarıram ("Ищу тебя"), ведущей которой является Хошгадам Хидаятгызы, Турана Наджафова рассказала, что уже многие годы знает певицу Айсель Ализаде. Жалобщица утверждает, что Ализаде увела у нее супруга, который к тому же отнял у нее дочь, которую женщина сейчас хочет вернуть.

"Мы 13 лет были вместе. Я обычная домохозяйка. Всегда занималась домом, семьей и не ожидала, что когда-нибудь муж меня бросит. Айсель внезапно появилась в жизни моего мужа и увела его. Ему 48 лет, а ей скоро исполнится 25 лет. Он ей в отцы годится. Она вначале отняла у меня супруга, а потом перешла на мою дочь, начала ей звонить и даже проводить с ней время", - сказала в эфире Турана.

Отметим, что неверный муж многие годы занимается торговлей автомобилями, строительным бизнесом, одним словом, зарабатывает большие деньги. По словам Тураны, именно он подарил певице ее Porsche стоимостью 150 тысяч AZN.

Из-за обвинений Тураны, в отношениях Ализаде с возлюбленным возникли проблемы. Ко всему этому ухудшилось состояние здоровья матери певицы. Все ее родственники в шоке от обвинений женщины.

Айсель Ализаде не комментировала случившееся, но в своем Instagram певица написала, что обратилась в правоохранительные органы в связи с происшедшим.

"Я обратилась в правоохранительные органы и суды по поводу необоснованных и лживых обвинений. Лица, которые унижают мою честь и достоинство, формируют и распространяют лживую информацию обо мне, будут отвечать перед законом и судом.

Требую прекращения транслирования по телевидению и радио необоснованных высказываний, а также требую их опровержения и извинений. Этот вопрос найдет свое юридическое решение.

Мои дорогие подписчики, друзья, коллеги, именно это было причиной моего молчания. Случившееся не сможет меня сломить, наоборот я становлюсь сильнее. И до конца буду требовать свои права ", - написала певица в Instagram.

Н. Гасымова