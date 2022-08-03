На бакинском побережье пройдет концерт, посвящённый группе "Ласковый май" и Юре Шатунову

В Баку состоится концерт "Розовый вечер в Sea Breeze", посвященный легендарной российской группе "Ласковый май" и ее бессменному солисту Юре Шатунову (1973-2022 годы), сообщили Day.Az организаторы программы.

Концерт - это оригинальный сюрприз для поклонников популярной музыки 80-х и 90-х годов. Программа будет представлена на бакинском побережье Каспия 10 сентября в ресторане Fish Box в Sea Breeze Resort.

На музыке группы "Ласковый май" выросло целое поколение, а сам Шатунов стал символом беспечной юности и воплощением, казалось бы, самой невероятной мечты.

Популярность "Ласкового мая" сравнивали с The Beatles, ведь на концертах российской группы девушки так же падали в обморок и готовы были на все ради автографа любимого артиста - Юры Шатунова. Вместе с группой Шатунов давал по несколько концертов в день, собирая огромное число зрителей. В последние годы жизни Шатунов боролся за право исполнять песни "Ласкового мая", и в июне 2022 года выиграл дело. Однако спустя неделю, 23 июня 2022 года, артиста не стало... Ничто не предвещало беды, а ведь на осень у Шатунова были запланированы два больших концертных тура... Ему было всего 48 лет...

Отдавая дань памяти легендарного певца, молодые звезды азербайджанской эстрады исполнят его самые знаменитые хиты - "Белые розы", "А лето цвета неба", "Забудь", "Детство", "Дождь", "Седая ночь" и многие другие.

Лейтмотивом мероприятия станет трек "Розовый вечер", побивший все возможные рекорды, в том числе и по количеству кавер-версий.

На фоне восхитительного заката, которыми славится побережье у Sea Breeze Resort, будут звучать песни, под которые невозможно усидеть на месте. Именно поэтому концерт пройдет в формате дискотеки.

Его участники - представитель Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2022" Надир Рустамли, лауреат международных конкурсов и фестивалей, певец и продюсер Эмин Гасан, несравненная Рилая, обладатель третьего места на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" Тофиг Гаджиев, а также популярные артисты Руфат Асадов, Шамиль Керимов, Рината Алимова и Наиля Исматулина.

Специальные гости вечера - музыканты brass band Merry Band, которые за считаные минуты способны создать праздничную атмосферу везде, где они появляются.