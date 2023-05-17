https://news.day.az/showbiz/1565002.html Известный репер не сможет выступить в Баку
Известный репер не сможет выступить в Баку
Концерт известного рэпера в Баку отменен.
Российский рэпер и эстрадный исполнитель Моргенштерн (Алишер Тахирович Моргенштерн) отменил концерт в Баку, который должен был состояться 20 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az организатор концерта, мероприятие не состоится:
"Да, до концерта оставались считанные дни. По техническим причинам он был отменен. Другой причины нет. Концерт не был отложен, концерта рэпера не будет".
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