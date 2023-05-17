Известный репер не сможет выступить в Баку

Концерт известного рэпера в Баку отменен.

Российский рэпер и эстрадный исполнитель Моргенштерн (Алишер Тахирович Моргенштерн) отменил концерт в Баку, который должен был состояться 20 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az организатор концерта, мероприятие не состоится:

"Да, до концерта оставались считанные дни. По техническим причинам он был отменен. Другой причины нет. Концерт не был отложен, концерта рэпера не будет".