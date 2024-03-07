Кайли Миноуг в эффектном наряде посетила церемонию BRIT 2024

Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг на церемонии вручения наград BRIT Awards 2024 года покорила всех своим внешним видом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, для своего выхода звезда выбрала эффектный наряд, сообщает Рeople.

55-летняя поп-икона позировала на красной дорожке возле лондонской арены O2 в эффектном черном платье с рюшами, спускающимися к низу. На ней были черные колготы и черные замшевые туфли на высоких каблуках.

К своему образу знаменитость выбрала серебристые украшения: серги-подвески и кольцо с камнями, а также одела браслеты на руку и ноги. Кайли нанесла красивый макияж, подчеркнув глаза, и черный маникюр. Ее светлые волосы ниспадали на открытые плечи.

Миноуг на церемонии была удостоена награды BRITs Global Icon Award "в знак признания ее карьеры, охватывающей пять десятилетий, в качестве одной из самых успешных и знаковых музыкальных звезд в мире".

В прошлом месяце она даже забрала домой свою вторую в истории премию "Грэмми" в номинации "Лучшая композиция поп-танца" за песню "Padam Padam".

"Я помню, как несколько лет назад во многих интервью меня спрашивали: "Как вы думаете, в каком возрасте все еще можно заниматься поп-музыкой или быть сексуальной в поп-музыке?" Это было действительно неловко, и я чувствовала, что должна оправдать свое присутствие в индустрии", - сказала ранее Миноуг.