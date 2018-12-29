Запущен экспресс-поезд Баку-Гянджа-Баку - ФОТО

Сегодня в 09:00 с Бакинского железнодорожного вокзала был отправлен экспресс-поезд Баку-Гянджа-Баку. Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Время пребывания экспресса в пути - 4 часа 28 минут.

Отметим, что поезд будет останавливаться на станциях Баладжары, Евлах и Гёран.

В экспрессе, состоящем из четырех вагонов, 367 сидячих мест - девять мест в первом классе, 62 - в бизнес-классе и 296 мест - в стандарт-классе.