В Баку впервые будет представлен Tourism Students Meetup

В Баку в отеле Caspian Business, 23 февраля в 12:30, пройдет Tourism Students Meetup с участием 400 студентов. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend организаторы.

Tourism Students Meetup является первой и единственной крупной платформой для студентов Азербайджана, обучающихся в сфере туризма. В рамках проекта участники познакомятся с профессиональной бизнес-средой, получат советы лучших профессионалов туристической индустрии.

Участие в Tourism Students Meetup - бесплатное. Более подробно и для регистрации www.tourismstudentsmeetup.com.

Примечание 1: Участвовать могут только студенты, обучающие по специальности в сфере туризма.

Примечание 2: Не забудьте взять с собой удостоверение личности и студенческий билет.

Спешите - только 400 человек могут пройти регистрацию.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az