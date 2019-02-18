В Баку впервые будет представлен Tourism Students Meetup
В Баку в отеле Caspian Business, 23 февраля в 12:30, пройдет Tourism Students Meetup с участием 400 студентов. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend организаторы.
Tourism Students Meetup является первой и единственной крупной платформой для студентов Азербайджана, обучающихся в сфере туризма. В рамках проекта участники познакомятся с профессиональной бизнес-средой, получат советы лучших профессионалов туристической индустрии.
Участие в Tourism Students Meetup - бесплатное. Более подробно и для регистрации www.tourismstudentsmeetup.com.
Примечание 1: Участвовать могут только студенты, обучающие по специальности в сфере туризма.
Примечание 2: Не забудьте взять с собой удостоверение личности и студенческий билет.
Спешите - только 400 человек могут пройти регистрацию.
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