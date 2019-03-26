Стала известна причина крупного пожара в Баку
26 марта 2019 09:28 332
В Низаминском районе Баку на территории, известной как 8-й км, горит торговый центр "Диглас".
Как сообщает Day.Az, на место происшествия направлены пожарные расчеты.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание в донерной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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