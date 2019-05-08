Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщает, что туманная погода в Баку и на Абшеронском полуострове, начавшаяся с ночи, наблюдается и сейчас.

Как сообщили ONA в пресс-службе МЭПР, видимость на Абшеронском полуострове составляет сейчас 500-600, в некоторых местах ограничена до 200 метров, относительная влажность составляет 86-88 процентов, передает Day.Az.

Отмечается, что погода определяет относительно низкое давление, а умеренный преимущественно юго-восточный ветер обеспечивает движение влажных воздушных масс с моря к суше.

Сегодня днем ветер немного усилится, и поэтому ожидается, что туман будет постепенно отступать. Однако к ночи, вероятно, туман появится снова.

МЭПР сообщает, соответствующим организациям сделано предупреждение в связи с туманной погодой.