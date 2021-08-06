В Загатале ночью случилась авария - легковушка врезалась в грузовик, есть погибший и раненые
В Загатале столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 03 часов на 127-м км автомагистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией.
Автомобиль марки "ВАЗ-21011", управляемый жителем села Ашагы Тала Загатальского района Фаталиевым Рахманом Нариман оглу, 1985 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ", за рулем которого находился житель Агджабединского района Мамедов Эльданиз Мазахир оглу 1980 г.р.
В результате аварии находившаяся в салоне автомобиля "ВАЗ-21011" пассажирка, жительница поселка Новханы Гурбанова Хатын Эльхан гызы 1995 года рождения, скончалась на месте от полученных травм.
Водитель автомобиля" ВАЗ-21011 " Рахман Фаталиев и находившиеся в его автомобиле пассажиры - Ахмедов Ахмед Вахид оглу 1998 года рождения и Агаева Севиндж Асадулла гызы 1991 года рождения, были госпитализированы в Загатальскую центральную районную больницу с различными травмами.
По данному факту проводится расследование.
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