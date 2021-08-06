Назван срок завершения строительства "Дороги Победы" в город Шуша

Строительство второй автодороги в город Шуша завершится в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов на брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2021 года и предстоящим задачам.

По его словам, эта автомобильная дорога I технической категории будет начинаться cо 157-го километра автодороги М-6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур.

Ее протяженность составит 81,6 километра. На разных участках она будет иметь четыре и шесть полос движения.

Рустамов отметил, что благодаря строительству мостов и тоннелей на дороге будет обеспечен высокоскоростной режим.

Эта трасса будет короче "Дороги Победы" на 20,3 километра.