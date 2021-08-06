https://news.day.az/society/1367883.html В Азербайджане за сутки выявлены 1 242 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлены 1 242 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 242 случая заражения коронавирусом, 345 человек выздоровели, восемь - скончались, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 349 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 334 258 человек вылечились, 5 051 - скончался, число активных больных составляет 10 007 человек.
За последние сутки в Азербайджане проведено 10 819 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии - 4 094 565 тестов.
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