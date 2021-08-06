https://news.day.az/society/1367935.html Четвертая группа пожарно-спасательных подразделений МЧС Азербайджана отправится в Турцию
Четвертая группа пожарно-спасательных подразделений МЧС Азербайджана отправится в Турцию
В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева четвертая группа пожарно-спасательных подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям вечером шестого августа отправится в братскую Турецкую Республику для тушения и предотвращения распространения лесных пожаров.
Об этом сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, передает Day.Az.
В состав группы входят 200 человек.
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