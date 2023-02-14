В Уджаре произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня на главной магистрали Баку-Газах, на территории села Джини Уджарского района. Микроавтобус марки "Мерседес", которым управлял житель Шамкирского района Шамистан Агиль оглу Исаев (1959 г.р.), столкнулся с фурой, за рулем которой находился житель Абшеронского района Асиф Балага оглу Гусейнов (1957 г.р.).

В результате на месте происшествия погиб 1 человек, 6 получили травмы.

Аллахверди Физули оглу Хагвердиев 1984 года рождения, Ширин Пирверди оглу Алекперов 1972 года рождения и еще один человек, личность которого пока не установлена, были доставлены в Центральную районную больницу Уджар, Рафиг Вагиф оглу Гахраманов 1979 года рождения, Махира Гаджиева 1970 года рождения, Севда Мамедова 1963 года рождения помещены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.