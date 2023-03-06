https://news.day.az/society/1544105.html В Физули сгорел дом
В Физули сгорел дом
В Физулинском районе сгорел гостевой дом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС АР.
В селе Шюкюрбейли на площади 6 кв.м сгорели конструкции из воспламеняющихся материалов на кухне одноэтажного здания общей площадью 150 кв. м, функционирующего как гостевой дом, а также потолок на площади 7 кв. м и кровля на площади 15 кв. м.
Остальная часть здания была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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