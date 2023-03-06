В Физули сгорел дом

В Физулинском районе сгорел гостевой дом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС АР.

В селе Шюкюрбейли на площади 6 кв.м сгорели конструкции из воспламеняющихся материалов на кухне одноэтажного здания общей площадью 150 кв. м, функционирующего как гостевой дом, а также потолок на площади 7 кв. м и кровля на площади 15 кв. м.

Остальная часть здания была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.