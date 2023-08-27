В Уджаре автомашины отца и сына столкнулись на дороге

В Уджарском районе столкнулись автомобили, которыми управляли отец и сын.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке дороги Уджар-Зардаб, проходящей через село Газйан Уджарского района.

Легковой автомобиль марки ВАЗ, которым управлял житель села Таир Муса оглы Ахадов, 1956 года рождения, столкнулся с автомобилем той же марки, которым управлял его сын Абдул Таир оглы Ахадов, 1984 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Т.Ахадова спасти не удалось.

По факту ведется расследование.