Завершено расследование по уголовному делу бывших должностных лиц наркологического центра

Завершено расследование по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бывшего генерального директора юридического лица публичного права "Республиканский наркологический центр" министерства здравоохранения Мустафаева Эльшана Гумбат оглу и бывшего заместителя директора этого учреждения Алиева Замина Сабир оглу

Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана, передает во вторник Day.Az.

Отмечается, что в ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльшан Мустафаев, назначенный на эту должность в апреле 2023 года, и его заместитель Замин Алиев, вступив в сговор, брали взятки у врачей данного учреждения. Кроме того, они брали взятки у лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью в обмен на их размещение в соответствующих отделениях данного Центра.

"На основании собранных доказательств Эльшану Мустафаеву и Замину Алиеву было предъявлено окончательное обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 и 311.3.2 (получение взятки группой лиц в сговоре; повторное совершение данного правонарушения) Уголовного кодекса. Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

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