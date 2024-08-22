Железная дорога Горадиз-Агбенд

Работы по проектированию железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 83%, физический прогресс по строительно-монтажным работам линии составляет 57%.

Как сообщает в четверг корреспондент Day.Az, командированный в Зангилан, об этом сообщил журналистам в ходе организованного на территории медиатура по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд заместитель директора департамента управления строительными проектами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Кянан Рзаев.

Он отметил, что завершены работы по разминированию участков общей шириной 60 метров вдоль укрепительной полосы и специальной охранной зоны железнодорожной линии протяженностью 110,4 км по оси, продолжаются работы по разминированию участков, требующих дополнительного расширения.

"В то же время на 72-82 км участке железнодорожной линии разминирование было выполнено повторно в связи с изменением оси пути.

На 72 км участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд по оси и на 83,4 км участке с боковыми путями установлены рельсо-шпальные рамы, а также полностью завершены работы по установке длинномерных рельсов на 65,6 км участке. В настоящее время на 72 - 89 км участке линии продолжаются земляные работы и строительство инженерных сооружений. Проект завершится в 2025 году.

Строительно-монтажные работы проводятся в три этапа", - добавил он.

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