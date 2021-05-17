Ибрагимович пропустит чемпионат Европы-2020 из-за травмы

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы, сообщает Day.Az со ссылкой на ESPN.

15 мая итальянский клуб выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что футболист получил травму колена и на восстановление у него уйдет до шести недель.

Швед получил повреждение в матче 35-го тура серии А с "Ювентусом" (3:0). В той встрече Златан был заменен по ходу игры.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.