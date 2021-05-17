https://news.day.az/sport/1342964.html Ибрагимович пропустит чемпионат Европы-2020 из-за травмы
Ибрагимович пропустит чемпионат Европы-2020 из-за травмы
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы, сообщает Day.Az со ссылкой на ESPN.
15 мая итальянский клуб выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что футболист получил травму колена и на восстановление у него уйдет до шести недель.
Швед получил повреждение в матче 35-го тура серии А с "Ювентусом" (3:0). В той встрече Златан был заменен по ходу игры.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.
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