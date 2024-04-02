На пляжи популярного курорта вылезли опасные существа

На пляжах турецкого курорта Анталья заметили гигантских медуз. Об этом сообщает туристический новостной портал TourDom, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, морские существа заполонили все побережье, самое массовое их скопление зафиксировано в районе Лары. Отмечается, что размеры медуз громоздкие, встречаются особи диаметром до полуметра и весом до 3-5 кг. Спецслужбы регулярно убирают морских обитателей с берега, однако их так много, что очистить побережье полностью не представляется возможным.

"Подруга купалась. Ее сильно ужалили за ногу", - сказала туристический агент Мария Шекер.

По словам женщины, за 20 лет проживания в регионе ни одна медуза не подплывала к берегу в такое раннее время.

"Это нонсенс", - добавила турагент.

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