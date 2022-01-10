Медики выяснили, в чем отличие мужской и женской депрессии

Ученые выяснили, что у мужчин и женщин сильно отличается протекание депрессии. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи под руководством Каролины Менар из канадского Университета Лаваля выяснили это, проведя препарирование мышей после смерти, а также в ходе вскрытия страдавших от депрессии людей. Они обнаружили, что изменения от депрессии у представителей разных полов локализуются в разных частях мозга.

"Депрессия мужчин и женщин сильно отличается, - пишут авторы. - Среди женщин это заболевание встречается в два раза чаще, также отличаются симптомы и реакция на антидепрессанты".

В ходе предыдущего исследования ученые продемонстрировали, что продолжительный социальный стресс у самцов ослабляет гематоэнцефалический барьер. Эти изменения были связаны с потерей белка клаудин-5 и, в основном, проявлялись в прилежащем ядре - части мозга, связанной с вознаграждением и контролем эмоций. Те же самые изменения биологи обнаружили в ходе вскрытия мужчин, страдавших от депрессии.

Теперь ученые провели то же самое исследование на самках мышей и выяснили, что у них аналогичные изменения локализуются в префронтальной коре. "Префронтальная кора участвует в регулировании настроения, а также отвечает за уровень тревожности и самовосприятия", - поясняют авторы. Это также подтверждалось и при вскрытии страдавших от депрессии женщин.

Кроме того, ученые выяснили, что вещество Е-селектин является надежным маркером повреждения гематоэнцефалического барьера, и в крови страдающих депрессией женщин уровни этого вещества повышены. Авторы работы надеются, что их открытие позволит легче диагностировать женскую депрессию.