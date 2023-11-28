Самый крупный в мире айсберг пришел в движение впервые более чем за три десятилетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, площадь антарктического айсберга под названием A23a - почти 4 тысячи квадратных километров, что примерно в 3 раза больше Нью-Йорка. С тех пор как в 1986 году он откололся от шельфового ледника Фильчнера-Ронне в Западной Антарктиде, на котором когда-то располагалась советская исследовательская станция, он сел на мель после того, как его основание застряло на дне моря Уэдделла.

Ученые будут внимательно следить за его траекторией. Предполагается, что он попадет в антарктическое циркумполярное течение, которое направит его по пути, известному как "аллея айсбергов", где можно найти другие ему подобные ледники.

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