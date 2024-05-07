Обнаружена экзопланета со сверхкороткой орбитой

Астрономы обнаружили новую экзопланету со сверхкоротким орбитальным периодом. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планета TOI-1347 b имеет радиус 1,8 радиуса Земли, а период ее орбиты вокруг родительской звезды составляет 0,85 дня или 20 часов 20 минут. Она также в 11,1 раза массивнее Земли, что дает плотность 9,9 грамма на кубический сантиметр. Равновесная температура, которая не учитывает влияние атмосферных газов и тепла недр, оценивается в 1400 кельвинов.

Исследователи отметили, что TOI-1437 b, скорее всего, имеет земной состав и на данный момент является самой массивной ультракороткопериодической планетой среди тех, у которых радиусы меньше двух радиусов Земли. Предварительные результаты показывают, что она также имеет массивную атмосферу, однако это требует подтверждения и дальнейших наблюдений с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

В системе также была обнаружена еще одна планета - TOI-1437 c. Она немного меньше TOI-1437 b и имеет радиус примерно 1,6 радиуса Земли. Верхний предел ее массы составляет 6,4 от массы Земли.

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