Британский министр финансов Филип Хаммонд в интервью телеканалу ITV заявил, что какая бы продолжительность отсрочки даты Brexit ни была установлена, если сделка состоится ранее, будет в общих интересах сразу перейти к ее реализации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Палата общин британского парламента с перевесом в один голос одобрила в среду поздно вечером законопроект, обязующий правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

"Ожидается, что ... какова бы ни была условленная отсрочка, если мы получим сделку на более раннем этапе, это будет во всеобщих интересах, чтобы мы перешли к периоду осуществления на этом этапе", - заявил Хаммонд.

Как пишет газета Sun, предполагается, что Мэй запросит длинную отсрочку периодом в девять месяцев во время экстренного саммита ЕС по Brexit на следующей неделе, но с оговоркой о прекращении действия, чтобы выполнить свое обещание выхода из состава ЕС до 22 мая.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Великобритании дополнительную короткую отсрочку даты Brexit, если она не ратифицирует соглашение об условиях "развода" к 12 апреля.