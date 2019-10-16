Самолет А-330 "Аэрофлота", летевший в Москву, в среду утром вынужденно сел в Ташкенте из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо.

Об этом рассказал представитель аэропорта столицы Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что борт выполнял полет из Дели в Москву. В 7.19 по местному времени совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Выяснилось, что один из пассажиров почувствовал себя плохо.

Самолет на земле ждала медицинская бригада. Сейчас решается вопрос о госпитализации пассажира. Борт отправится по маршруту по мере готовности.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!